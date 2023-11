Detenido tras fingir ser trabajador de una productora para obtener imágenes sexuales y extorsionar a su víctima

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de nacionalidad española y 28 años de edad, como presunto autor de un delito de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de estafa ya que se hacía pasar por trabajador de una productora porno para extorsionar a su víctima.

Según ha relatado el Cuerpo en un comunicado este viernes, a principios de octubre el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial recibió una denuncia en la que la víctima decía que un presunto trabajador de una productora de cine para adultos tenía vídeos y fotos de índole sexual de ella y le pedía dinero a cambio de no difundirlos en redes sociales.

Posteriormente, la víctima interpuso más denuncias asegurando que el detenido se había puesto en contacto con un familiar suyo, solicitándole dinero a cambio de no enviar los archivos de la víctima y dejando constancia de que seguía enviándole mensajes en los que le solicitaba dinero para no publicar las imágenes. Además, le llegó a decir que le devolvería el dinero pero no lo llegó a hacer.

Durante la investigación, se constataron tres denuncias más, interpuestas contra el detenido por delitos leves de estafa, como recibir dinero por la gestión de un alquiler falso, la de gestionar una caravana de alquiler y por el arreglo de una silla. En todas las denuncias, las víctimas manifestaban que le enviaban un dinero por adelantado, para los servicios que se le encargaban, siendo todos ellos falsos.

Además, al detenido le constan antecedentes policiales anteriores.