Detenido un hombre por apuñalar a otro y causarle lesiones de gravedad en Palma

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen uruguayo, por apuñalar a otro en el tórax, espalda y pierna, hasta en cuatro ocasiones, con una navaja, y causarle lesiones de gravedad, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado de la detención un hombre, de origen uruguayo, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, al acometer contra un varón, provocándole lesiones de gravedad. Los hechos tuvieron lugar este pasado jueves, 6 de noviembre, en la antigua cárcel de Palma.

El 091 recibió una llamada en la que se informaba que se había producido un apuñalamiento en la carretera de Sóller de Palma. Al acercarse los agentes a las inmediaciones, vieron a un varón tumbado en el suelo con unas heridas sangrantes en el abdomen y varias personas presionando fuertemente las mismas.

Uno de los presentes mostró un vídeo del presunto autor a los agentes. En éste, se amenazaba de muerte al que grababa por si contaba lo acontecido. Gracias a eso, las patrullas de la Policía Nacional pudieron conocer la descripción física del agresor.

Los agentes averiguaron que la víctima y un amigo se dirigieron al domicilio del presunto autor donde mantuvieron una disputa ya que le acusaban de haberles sustraído efectos el día anterior. En un momento dado, la víctima comprobó como el presunto autor portaba su gorra y empezaron a discutir. Entonces, estos dos empezaron a pelearse propinándose puñetazos y patadas.

En un momento dado, el presunto autor cogió una navaja y empezó a propinarle puñaladas a su oponente, acometiéndole hasta en dos ocasiones. En total, le asestó cuatro puñaladas, dos en el tórax, una en la pierna y otra en la espalda. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario con pronóstico grave, aunque estable, quedando la misma ingresada.

Al tener la descripción del varón, una patrulla de la Policía Nacional localizó al hombre en la calle 31 de diciembre. El varón fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El Grupo de Homicidios de la Policía se hizo cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes se personaron en el centro hospitalario donde la víctima se encuentra ingresada para tomarle declaración. La víctima les indicó que se había personado en el domicilio del agresor con un amigo para recriminarle que el día anterior les había sustraído efectos. Concretamente, a la víctima le sustrajo documentación, dinero y diferente ropa entre la que se encontraba su gorra. Al amigo de la víctima también le sustrajeron efectos, de acuerdo con la información recabada. Una vez en el domicilio del presunto agresor se produjo la disputa y, fruto de ésta, el agresor, armado con una navaja, acometió hasta en dos ocasiones contra el denunciante y lo apuñaló cuatro veces.

El presunto autor ha pasado este sábado a disposición judicial donde se ha decretado prisión provisional para el mismo.