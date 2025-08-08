Detenido un hombre en Maó por efectuar 16 compras con una tarjeta de crédito robada

MENORCA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un hombre de origen español como presunto autor de un delito de estafa con tarjeta de crédito, al efectuar hasta 16 cargos en diferentes establecimientos del municipio.

El hombre realizó las compras entre el 12 y el 13 de julio, aunque el propietario de la tarjeta de crédito no presentó la denuncia hasta el día 15, cuando se percató de que no tenía en la mochila del trabajo, donde siempre llevaba la cartera.

En este sentido, explicó que no solía utilizar la cartera al realizar sus pagos con el terminal móvil y, por ello, no se percató hasta el día 14 de que no tenía cartera, cuando necesitó la tarjeta sanitaria.

La víctima efectuó la consulta en su cuenta bancaria online, verificando que se había utilizado su tarjeta bancaria sin su consentimiento en diferentes ocasiones.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Maó inició una investigación, que confirmó que se habían efectuado un total de 16 cargos en diferentes tiendas de la localidad y detuvo al presunto autor de los hechos.

Desde la Policía Nacional han advertido que, para evitar que sucedan este tipo de hechos delictivos, se debería pedir siempre el DNI a la persona que va a efectuar el pago mediante tarjeta bancaria y así comprobar que los datos coinciden.