Detenido un hombre tras ser sorprendido traficando con droga dentro de un coche en Palma

Detenido un hombre tras ser sorprendido vendiendo droga a otro dentro de un coche en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente traficar con drogas, al ser sorprendido vendiendo tusi a otro hombre dentro de un coche, en el que también había más de 100 pastillas y ketamina.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en el Portitxol cuando una patrulla vio a dos jóvenes dentro de un coche realizando movimientos sospechosos. Al percatarse de la presencia policial, empezaron a tener una actitud nerviosa, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Uno de los ocupantes, un hombre colombiano, llevaba en el bolsillo de su pantalón una bolsa con tusi y, en su mochila, había utensilios para la venta de droga, más de 100 pastillas, diez bolsas monodosis con tusi y otra bolsa más grande con, presuntamente, ketamina. Además, en la bolsa había más útiles para la venta de sustancias y 775 euros.

Así, ante la cantidad de droga y el dinero que llevaba, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Al segundo hombre, se le encontraron dos bolsas con tusi en su cartera, que alegó que eran para consumo propio. Los agentes le intervinieron la droga y realizaron un acta para denunicarlo administrativamente.