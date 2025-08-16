Detenido un hombre por tenencia de material audiovisual con contenido de explotación sexual infantil en Palma

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen español, en Palma, como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por tenencia de material audiovisual, fotos y vídeos sobre pornografía infantil.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que la investigación tiene su origen en la solicitud de colaboración policial requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, como consecuencia de la investigación que se viene realizando por ese grupo contra la tenencia y distribución de material de explotación/abuso sexual infantil a través de Internet.

Por medio del ciberpatrullaje a través de las redes, los agentes conocieron la infracción penal. En concreto, se descubrió que se estaba cometiendo en las de intercambio de archivos 'Peer to Peer'. Estas permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo, incluyendo vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Tras analizar toda la información, la Policía constató la presunta autoría de un hombre, habiendo realizado la subida de los archivos pedófilos. No obstante, también se ha constatado que había realizado numerosas descargas a lo largo de varios meses. La investigación dirimió que existían 32 carpetas de archivos pedófilos, aunque la mayoría habían sido eliminadas por el presunto ciberdelincuente. Sin embargo, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma siguen con el análisis de los dispositivos intervenidos para la plena recuperación de los archivos.

Por ello, se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Además, se intervino el ordenador portátil y dos tarjetas de memoria para su análisis.