Detenido por irse de un hotel sin pagar 6.000 euros y quedarse con un coche que había alquilado en Mallorca

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente no pagar la factura de su estancia de un hotel, que ascendía a 6.000 euros, y por quedarse con un vehículo que había alquilado en Mallorca.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia que interpuso el responsable del hotel a finales de febrero, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

El denunciante explicó que un cliente, de origen alemán, se había alojado en el hotel, haciendo uso del bar y minibar, de modo que cuanto había solicitado prorrogar su estancia los responsables le dijeron que tenía que pagar la cantidad que debía.

El cliente mandó una captura de pantalla del supuesto ingreso a la cuenta del hotel, simulando que había abonado lo que debía par seguir utilizando los servicios. En un momento dado, el hombre abandonó el hotel sin avisar, dejando una deuda de más de 6.000 euros.

Los investigadores comprobaron que, además de esta denuncia, existía otra de una empresa de alquiler de vehículos. El presunto autor se había quedado con un coche valorado en cerca de 40.000 euros, con el que circulaba.

Con todo, los agentes constataron que el investigado había cogido un ferry a Barcelona, por lo que la Policía Nacional de la zona lo detuvo este miércoles.