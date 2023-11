Detenido en Palma un instalador de aire acondicionado que estafó más de 5.000 euros a varios clientes

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que trabajaba como instalador de aire acondicionado por haber estafado a varios clientes más de 5.000 euros en total al haber solicitado el pago previo para proceder a la instalación de los aparatos y luego haber desaparecido sin hacer el trabajo.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el presunto autor acumulaba cuatro denuncias por estafa. En la primera de ellas, el detenido le dijo a su víctima que podía instalarle un aire acondicionado en su comercio pero, tras recibir un abono como previsión de fondos, ya no contestó a sus mensajes o llamadas.

La segunda víctima, propietario de una empresa de instalación de aparatos de climatización, denuncia que lo tenía como empleado, llevaba una furgoneta rotulada con el nombre de la empresa y un teléfono móvil, y tres clientes se quejaron de él por haberle abonado, respectivamente, 450 euros, 800 y 1.000 euros y no haber realizado los servicios.

La tercera víctima, dueña de una empresa de hostelería, fue estafada con 1.000 euros y, la cuarta, también con 1.000 euros que eran para compra de maquinaria.

Además, al detenido le constaban en vigor cinco órdenes de búsqueda y captura judicial vigentes, por distintos Juzgados de Instrucción y Penales de Mallorca. El importe total acreditado y denunciado asciende a la cantidad de más de 5.000 euros, de los que no se ha podido recuperar nada.

La Policía relata que su 'modus operandi y vivendi' siempre se basa en, tras adquirir la confianza suficiente por parte de sus víctimas, y una vez obtenido el dinero de sus víctimas, no volver a responder a sus llamadas ni sus mensajes, y no realizar la instalación para la que se le contrató o no entregar los productos que le compraron.

El pasado 3 de noviembre, el grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de Palma, tras varios meses intentando localizarlo, ya que se había marchado de Palma y se encontraba en un pueblo, se procedió a su detención pasando a disposición del Juzgado de Guardia de Palma, así como a los cinco Juzgados que tenían interesada su Búsqueda y Detención.