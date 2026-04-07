Detenido en Palma un joven sin carnet por conducir ebrio y de forma temeraria. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de forma temeraria, sin permiso de conducir y bajo los efectos del alcohol.

El arrestado, que ya había sido interceptado hace dos semanas por hechos similares, ha circulado a gran velocidad por el centro de la ciudad e incluso ha invadido el carril contrario en varias ocasiones.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las 04.10 horas, cuando una patrulla de paisano observó al joven al volante en la calle Aragón.

Los agentes, que ya conocían al individuo por intervenciones anteriores, solicitaron apoyo de otras unidades al comprobar que este hacía caso omiso a las señales de alto y a los semáforos en rojo.

Durante la huida, el conductor realizó maniobras evasivas y derrapes que obligaron a otros vehículos a detenerse bruscamente para evitar una colisión.

Asimismo, la conducción temeraria del joven estuvo a punto de provocar el atropello de dos peatones, quienes tuvieron que apartarse de la vía para no ser arrollados por el coche.

Tras una persecución por diversas vías, los efectivos policiales lograron interceptar el vehículo, momento en que el conductor manifestó que no le importaba ser parado ya que pagaría la sanción correspondiente para seguir conduciendo.

En la inspección posterior, los agentes comprobaron que el automóvil presentaba la luna frontal rota y que no tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.

Debido a que el joven mostraba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, una patrulla de la Policía Local le practicó la prueba, que arrojó un resultado positivo en aire espirado.