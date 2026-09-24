Archivo - Detenido por robar en un centro comercial de Marratxí un móvil de alta gama, una funda y un cuchillo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años por supuestamente tratar de robar en un centro comercial de Marratxí un teléfono móvil de alta gama, una funda para el dispositivo y un cuchillo de cocina.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron este miércoles por la mañana, cuando una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Pont d'Inca recibió un aviso para acudir a un centro comercial de la localidad por un supuesto delito de robo con violencia.

A la llegada al lugar, los agentes se encontraron con el personal de la empresa de seguridad del centro comercial que tuvieron que reducir al supuesto autor que, tras verse sorprendido comenzó a amenazar a uno de los vigilantes, al que llegó a propinar un golpe en el rostro que le causó un corte en el labio.

Tras esto, los agentes comprobaron que ahora detenido había tratado de robar un teléfono móvil de alta gama, además de una funda de protección de teléfono móvil y un cuchillo de cocina.