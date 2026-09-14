Detenido en Sant Josep tras amenazar con un cuchillo a un trabajador que le recriminó entrar con un patinete

Archivo - Coche y agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de nacionalidad española y 36 años, tras haber amenazado con un cuchillo a trabajador de un local de Sant Josep (Eivissa) después de que éste le recriminara que entrase en el establecimiento con el patinete.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, ha sido detenido como presunto autor de un delito de intento de homicidio y los hechos se remontan a la pasada madrugada, alrededor de las 01.00 horas, cuando un empleado de un establecimiento de Playa d'en Bossa se percató de que una persona se encontraba en la zona del estacionamiento circulando con un patinete eléctrico entrando y saliendo en varias ocasiones por la puerta principal.

El empleado se dirigió a esta persona para recordarle la prohibición de acceder al recinto con patinetes, motocicletas y vehículos similares. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó circulando con el vehículo, lo que provocó una colisión y diversos daños en el mobiliario del aparcamiento.

Al recriminarle su acción, el supuesto autor adoptó una actitud desafiante y agresiva hacía el empleado y hacia las personas que había en ese momento y extrajo del interior de una riñonera un cuchillo de grandes dimensiones. Así, se dirigió al empleado profiriendo amenazas.

Ante esta situación, el trabajador consiguió reducir al supuesto autor, logrando inmovilizarlo y retirarle el arma blanca, mientras otra persona alertó a la Guardia Civil del puesto de Sant Josep que se personaron rápidamente en el lugar.

Tras las declaraciones de los testigos y la visualización de la grabación de una cámara, procedieron a la detención del varón por un supuesto delito de intento de homicidio en grado de tentativa.