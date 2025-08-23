Detenido un septuagenario por robar a una turista en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Policía Nacional detienen a un septuagenario por robar a una turista en el aeropuerto de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre septuagenario, como presunto autor de un delito de hurto, por robar a una turista en el aeropuerto de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el pasado lunes por la mañana, y gracias a la colaboración de miembros de seguridad privada del aeropuerto de Palma, se localizó a un hombre septuagenario que el pasado mes de junio sustrajo efectos valorados en más de 2.000 euros a una turista que comenzaba sus vacaciones en la isla y se disponía a recoger un vehículo de alquiler.

Los investigadores se sorprendieron cuando descubrieron que el presunto autor de los hechos era una persona de aparente avanzada edad, que utilizaba para desplazarse un andador y que usaba el asiento del mismo para ocultar los efectos sustraídos, alejándose después de forma precipitada del lugar.

Una vez, detenido por agentes de Policía Nacional, se comprobó que el presunto autor de los hechos contaba con un amplio historial delictivo.

ACTIVIDAD POLICIAL EN EL AEROPUERTO DE PALMA DURANTE EL MES DE AGOSTO

Durante el presente mes de agosto y hasta la fecha, la Policía Nacional realizó en el Aeropuerto de Son Sant Joan control fronterizo al pasaje de más 4.400 vuelos.

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma detuvieron a 13 personas, como presuntas autoras de diversos delitos, seis de ellas por falsedad documental, al intentar pasar la frontera utilizando documentación falsificada --cuatro albaneses, un argelino y un iraquí--, cuatro por reclamaciones judiciales, dos por hurto y una por lesiones.