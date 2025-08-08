Detenido el sospechoso de matar al hombre hallado sin vida en las afueras de Manacor

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente matar a otro hombre que ha sido hallado muerto este viernes en las afueras de Manacor.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Palma que investiga los hechos ha identificado al presunto autor por lo que se ha establecido un dispositivo policial para su localización, cercando el término municipal de Manacor con controles y otras gestiones.
Esta tarde, sobre las 19.30 horas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor ha detenido a un hombre, de origen moldavo, como presunto autor del homicidio.
La investigación continúa por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para esclarecer los hechos. El cadáver del hombre de 50 años, que ha sido hallado este mediodía, presentaba un golpe en la cabeza.