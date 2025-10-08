Detenidos dos carteristas en Porto Cristo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 30 y 31 años, por presuntamente robarle la cartera a una persona mayor en Porto Cristo, en Mallorca.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando un agente de la Guardia Civil fuera de servicio vio a dos hombres con una actitud extraña que caminaban detrás de una pareja de personas mayores en una zona turística de la localidad mallorquina.

Según ha informado el Instituto Armado, el agente siguió a los dos hombres y vio como uno de ellos sustraía la cartera del bolsillo trasero de una de las personas que iban siguiendo.

Tras lo sucedido, el agente abordó a los individuos, que iniciaron un forcejeo, y los inmovilizó. Hasta el lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional que se hizo cargo de los presuntos autores, que habrían estado actuando durante todo el verano por las localidades costeras de la zona.