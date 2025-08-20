Detenidos por intentar matar a tiros dos veces al mismo hombre en Son Gotleu

Uno de los detenidos es conducido a un furgón policial por varios agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por supuestamente intentar matar a tiros a un mismo hombre en dos ocasiones diferentes en el barrio palmesano de Son Gotleu.

El principal investigado está acusado de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y lesiones. A un segundo hombre se le imputa también tentativa de homicidio y a una mujer, tenencia ilícita de armas.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron en dos incidentes distintos, ambos en el barrio de Son Gotleu.

El primero se produjo sobre las 06.45 horas del pasado 16 de junio, cuando tres personas, el principal acusado y dos familiares suyos, fueron al encuentro de la víctima armados con una escopeta y varias armas blancas.

En un momento se produjeron varios disparos que impactaron en la víctima. Los agentes acudieron hasta el lugar después de recibir varias llamadas de los vecinos, pero una vez allí no fueron requeridos por ningún ciudadano. En las inmediaciones, sin embargo, encontraron un cuchillo y una navaja.

Posteriormente se dirigieron a un centro hospitalario, donde encontraron a la víctima, con varios perdigones de escopeta incrustados en la pierna y quien explicó lo sucedido a los agentes.

El Grupo de Atracos de la Jefatura de Baleares asumió entonces la investigación del caso. Los agentes consiguieron identificar a los sospechosos y averiguar que el principal investigado era un antiguo conocido de la víctima, con quien había tenido varios altercados y disputas por hechos no conocidos.

Los investigadores determinaron que uno de los supuestos autores del asalto había efectuado los disparos, que otro había estado de alguna manera implicado y que la mujer --pareja sentimental del primero-- había envuelto la escopeta en una manta para evitar que pudiera ser localizada por los policías.

En el transcurso de las pesquisas se produjo el segundo incidente, ocurrido sobre las 21.15 horas del pasado sábado también en Son Gotleu.

En esta ocasión el principal sospechoso aprovechó que la víctima se encontraba en un bar acompañado de varias personas y disparó contra ellos de forma indiscriminada, provocando una situación de pánico en el establecimiento.

La víctima recibió un disparo en la pierna --por la que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario-- y otros tres clientes sufrieron heridas por el impacto de perdigones, mientras que el autor de los disparos huyó del lugar a bordo de un vehículo.

Al día siguiente, sobre las 14.50 horas, una patrulla de la comisaría de Manacor localizó a uno de los investigados y le detuvo. En el interior de su vehículo encontraron varias armas blancas y munición.

Este pasado lunes los agentes del Grupo de Atracos arrestaron a los otros dos sospechosos, a quienes ya tenían localizados. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.