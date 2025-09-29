Detenidos seis hombres por lesiones a un trabajador de una discoteca de Playa de Palma

Seis detenidos por agredir a un trabajador de una discoteca en playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha informado este lunes de la detención el pasado sábado de seis varones como presuntos autores de un delito de lesiones tras una agresión a un trabajador de un local de ocio en Playa de Palma.

Según han señalado en un comunicado, sobre la 01.40 horas del pasado sábado, agentes del Grupo Operativo de Respuesta, en servicio de paisano por la Playa de Palma, fueron requeridos por el personal de un local de ocio, ya que al parecer se habría producido una grave agresión en el interior del local.

Los trabajadores informaron que un grupo de seis varones habían agredido al jefe de la sala sin motivo aparente y que, fruto de la agresión, el trabajador habría perdido el conocimiento y se encontraba inconsciente en el suelo del recinto.

Los agentes atendieron a la víctima, quien, al recobrar la conciencia, informó que había sido agredido de forma coordinada por un grupo de seis varones extranjeros, a los cuales había llamado la atención por su comportamiento en el local.

Así, los agentes solicitaron asistencia médica y el agredido fue trasladado hasta un centro hospitalario donde fue atendido por las lesiones que presentaba. Seguidamente, y tras las manifestaciones del agredido y de testigos de los hechos, se estableció un dispositivo de localización de los presuntos autores, que habían abandonado el local tras la agresión juntos y a la carrera.

Gracias a los datos aportados, de vestimenta y características físicas, los agentes localizaron en el interior de un hotel cercano al lugar de los hechos a un varón cuyas características físicas coincidían con uno de los presuntos autores, por lo que lo identificaron.

Una vez identificado el primero de los presuntos autores, se confirmó que se encontraba hospedado en hotel, y que había realizado el checking junto con otros siete varones que compartían habitación.

Los agentes procedieron a la localización del resto de los presuntos autores, que estaban en varias habitaciones del hotel y que presentaban, al menos dos de ellos, "signos evidentes de haber estado involucrados en una pelea por las erosiones y heridas en sus rostros".

Por todo ello, se procedió a la detención de los seis varones como autores de un delito de lesiones, que fueron trasladados a dependencias policiales.

La víctima, que finalmente fue diagnosticada con fracturas en cuatro vértebras, reconoció a los seis detenidos como los varones que le habían agredido.