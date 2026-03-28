Detenidos tres carteristas que robaba a turistas en las inmediaciones de la Catedral de Mallorca

Un agente de la Policía Nacional y otro de la Policía Local de Palma, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres supuestos carteristas que actuaba en las inmediaciones de la Catedral de Mallorca, especialmente contra turistas.

Los arrestados, dos mujeres y un hombre, formaban parte de una organización criminal especializada y de carácter itinerante dedicada a los hurtos al descuido.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, eran muy profesionales, actuaban de forma coordinada, tenían un claro reparto de tareas que cada uno de ellos asumía en el momento de los hurtos y seleccionaban a sus víctimas, mayoritariamente turistas.

Aunque inicialmente los investigadores detectaron su presencia en las inmediaciones de la Catedral de Mallorca, también actuaban en el interior de comercios y en otras calles de Palma.

Ahí, aprovechando el descuido de sus víctimas, les robaban sus carteras. Con la intención de no levantar sospechas, iban vestidos de forma que pudieran pasar por un turista más.

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma desplegaron los pasados jueves y viernes un operativo conjunto que culminó con la detención de los tres sospechosos, todos de nacionalidad rumana. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y hurto.

Además, los investigadores comprobaron que el hombre había utilizado la tarjeta de crédito que previamente había robado de una cartera, por lo que también se le considera autor de un delito de estafa.

La autoridad judicial les ha impuesto una orden de alejamiento de la capital balear. La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.