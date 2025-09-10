Detienen a un carterista en Palma reclamado por la justicia tras una persecución en coche por el paseo Marítimo

Momento de la detención del sospechoso de un robo en el castillo de Bellver. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 40 años y nacionalidad rumana después de haberle perseguido en coche por un tramo del paseo Marítimo porque, supuestamente, había robado un bolso y ya contaba con una orden judicial de búsqueda y detención por otros delitos similares.

La intervención policial comenzó el pasado domingo por la mañana, cuando la Base del 092 alertó a las patrullas de la sustracción de un bolso en la zona alta del castillo de Bellver y facilitaron los datos del vehículo con el que había huido el autor.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que una patrulla que se encontraba en la avenida de Adolfo Suárez localizó el coche circulando e inició un seguimiento.

El conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró de forma brusca pero se vio obligado a detenerse en un semáforo a la altura del Palacio de Congresos, donde fue interceptado. El hombre reconoció a los agentes que era un carterista.

Durante el registro del vehículo, los policías encontraron diversas citaciones judiciales por otros hurtos, un envoltorio con una sustancia que parecía ser cocaína y distintas prendas de ropa que presuntamente utilizaba para cambiar de apariencia.

Aunque no se localizaron los objetos del hurto del castillo de Bellver, al comprobar su identidad se constató que sobre él pesaba una requisitoria judicial.

El hombre fue detenido por este motivo y denunciado administrativamente por la tenencia de la sustancia estupefaciente. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.