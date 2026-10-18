Detienen a un conductor ebrio por atropellar a cuatro mujeres que esperaban el autobús en Son Fusteret

Archivo - Cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 25 años por, supuestamente, haber atropellado a cuatro mujeres que se encontraban esperando el autobús cerca de Son Fusteret.

El atropello múltiple ha ocurrido alrededor de las 06.45 horas de este domingo cuando el conductor se habría salido de la carreta del Camí Vell de Bunyola y se habría subido a la acera donde se encontraban las mujeres, según han informado el IbSalut y la Policía Local de Palma.

Hasta allí se han desplazado dos ambulancias de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, que han atendido a las víctimas del atropello con edades comprendidas entre los 27 y los 37 años.

Las víctimas han resultado heridas leves con diversos traumatismos en distintas partes de su cuerpo y han sido trasladadas a distintas clínicas de Palma, excepto una que ha sido ingresada en el Hospital de Son Espases donde permanece en observación.

Al lugar del accidente han acudido distintas patrullas de la Policía Local de Palma, que han sometido al conductor a las pruebas de alcoholemia en las que ha dado positivo.

Por estos motivos, se ha procedido a su detención por los posibles delitos contra la seguridad vial y lesiones por imprudencia grave. En el accidente también ha provocado diversos daños al chocar contra una boca de incendios, una farola y una papelera.