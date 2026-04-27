Detienen a un conductor ebrio por atropellar a una persona y darse a la fuga en una plaza de s'Indioteria

Dispositivo de la Policía Nacional en una rotonda. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, atropellar a un peatón y huir tras el accidente ocurrido en una plaza de la barriada palmesana de s'Indioteria.

El pasado domingo, sobre las 06.20 horas, se produjo un choque entre un vehículo contra tres turismos estacionados en la vía pública, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Como consecuencia se produjeron daños en los turismos, mientras que el vehículo que provocó el incidente, también dañado, se dio a la fuga. Una patrulla la Policía Nacional se dirigió al lugar y en el camino recibió un comunicado del 091 que alertaba de un atropello a una persona por parte de un vehículo que se había dado a la fuga, mientras que la víctima quedó malherida en la calzada.

Este atropello podía tener relación con el choque con los tres vehículos y, en vista de la gravedad de los hechos, la patrulla se dirigió en primer lugar al lugar del atropello.

Sobre la calzada había un hombre dolorido que fue atendido por los agentes hasta la llegada de la ambulancia. El hombre indicó que estaba caminando y pasó un vehículo a gran velocidad que le atropelló, golpeándose contra el capó y posteriormente contra la calzada. Instantes después del atropello, el vehículo aminoró la velocidad pero seguidamente retomó la marcha para abandonar el lugar.

La víctima facilitó los escasos datos que conocía sobre el vehículo implicado, aunque los agentes localizaron a varios testigos que facilitaron datos identificativos del vehículo, lo que corroboraba la versión de la víctima.

Una ambulancia asistió al herido y le trasladó a un centro hospitalario por la posible afectación en la cadera y las cervicales. Posteriormente, la patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Local se dirigieron a la plaza de S'Indiotería donde se encontraban tres turismos dañados así como mobiliario urbano.

La patrulla de Policía Local de Palma inició los trámites del atestado por accidente, mientras que la patrulla de la Policía Nacional efectuó una batida para intentar localizar el vehículo implicado en el atropello y en el accidente.

En las proximidades se localizó al vehículo implicado dañado y sin conductor en su interior. Los agentes localizaron en el camino viejo de Bunyola a un hombre con "movimientos erráticos" que al percatarse de la presencia policial intentó ocultarse entre la vegetación.

Los agentes interceptaron al hombre que presentaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de alcohol y estaba desorientado. De hecho, el hombre se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol por parte de Policía Local.

Finalmente los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los delitos de daños, lesiones y contra la seguridad vial y abandono del lugar.