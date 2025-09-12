Detienen a dos hombres en Palma por agredir a tres personas de su misma comunidad religiosa

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres que, supuestamente, participaron en una pelea en la que agredieron a tres personas que formaban parte de su misma comunidad religiosa.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el distrito Centro, cuando un grupo de personas que también acuden al mismo centro religioso que los agredidos, empezaron a increparle a uno de ellos y a otros compañeros, aunque una víctima apuntó que los conflictos se originaron meses antes por unas disputas ideológicas.

En una de prensa, el cuerpo policial ha indicado que el denunciante indicó que este grupo de personas les amenazaron con matar a sus hijos cuando no pudieran defenderlos durante su jornada laboral.

Al ser un día festivo de la comunidad, el denunciante y sus acompañantes trataron de hacer las paces con los agresores pero estos empezaron a golpearles con unas sillas y unas tablas de madera que habían sacado de un contenedor cercano. Uno de los agresores llegó a portar incluso un puño americano.

Varias personas que se encontraban dentro del edificio religioso, salieron al exterior para socorrer a la víctima y llamar a la Policía Nacional, momento en que los presuntos autores aprovecharon para huir antes de que llegasen los agentes.

A tres de los agredidos les rompieron la nariz, una falange y algunas costillas, respectivamente, por lo que necesitaron ser tratados en un centro hospitalario.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y pudo identificar a los dos hombres que causaron las lesiones a los denunciantes.

Dos días más tarde, algunas de las víctimas pudieron ver a los dos agresores frente a ellos en uno de los establecimientos que regentan. Tras llamar al 091, agentes de la Policía Nacional les localizaron y se entrevistaron con los dos hombres, que reconocieron que tomaron parte de la disputa. Ante esto, los dos varones fueron detenidos por ser los presuntos autores de tres delitos de lesiones.