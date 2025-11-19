Detienen a dos jóvenes en Palma por robarle el patinete a otro, pegarle y pedirle dinero para devolvérselo

Archivo - Una agente de la Policía Nacional junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos varones de origen argelino por, presuntamente, sustraerle el patinete a un hombre en Palma, al que le propinaron varios golpes y después le robaron otros 40 euros bajo la promesa de devolvérselo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, cuando unas patrullas se encontraban en el centro de la ciudad y fueron requeridas por el 091 para que se dirigieran hasta el barrio de Son Gotleu donde al parecer se habría cometido un robo con violencia.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que cuando los agentes llegaron al lugar observaron a un varón "nervioso y agitado", que se metió en el vehículo policial porque "tenía mucho miedo".

Los agentes interrogaron al varón sobre lo sucedido y este les informó que momentos antes se encontraba en la calle Indalecio Prieto con su patinete, cuando un grupo de siete jóvenes le abordó.

Los jóvenes le rodearon e impidieron que continuara su marcha, le comenzaron a increpar, amenazar y de dieron numerosos golpes, patadas y puñetazos.

Finalmente los agresores le sustrajeron el patinete valorado en 464 euros y abandonaron el lugar a la carrera. Tras esto, el denunciante informó a los agentes que a los pocos minutos localizó a dos de sus agresores cerca del lugar de los hechos y les solicitó que le devolvieran el patinete.

Estos jóvenes le ofrecieron la posibilidad de recuperarlo por 20 euros y le dijeron que cuando les pagara le dirían el punto donde podría recoger el patinete.

La victima manifestó a los agentes que una vez pagados los 20 euros, estas dos personas le acompañaron hasta un lugar cerca de la calle Regalo y, momentos antes de llegar hasta allí, le volvieron a solicitar otros 20 euros más.

La victima se los volvió a dar y en ese momento los presuntos autores abandonaron el lugar a la carrera sin hacer entrega del patinete robado.

Una vez obtenida toda la información y tras las características aportadas por la victima, los agentes de la Policía Nacional localizaron a dos varones que coincidían con dos de los siete presuntos autores y a los que la victima señaló como participantes activos, tanto en el robo con violencia, como en el posterior robo de los 40 euros para recuperar el patinete.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de los dos presuntos autores de un delito de robo con violencia y procedieron a su traslado hasta dependencias policiales. Por el momento la investigación sigue abierta a la espera de la identificación y posterior detención de los otros cinco presuntos autores y la recuperación del patinete robado.