Detienen al familiar de una niña por agredirla sexualmente desde hace ocho años en Maó

Archivo - Agentes de la UFAM de la Policía Nacional de Málaga. - CNP - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un hombre por agredir sexualmente a una niña de su familia durante al menos ocho años.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos se habrían cometido desde el año 2018 y hasta finales de 2025.

Tras tener conocimiento de la denuncia, los agentes especializados en este tipo de hechos comenzaron una investigación y comprobaron que los progenitores fueron llamados por los responsables del centro escolar de la menor y que informaron a los padres de que la niña habría comentado al personal del centro que desde hace unos ocho años estaba recibiendo agresiones sexuales por parte de un familiar.

Una vez realizadas las primeras investigaciones se arrestó al familiar, que resultó que convivió un tiempo con la familia.