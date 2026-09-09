Detienen a un hombre de 73 años que iba a recibir un paquete con más de 12 kilos de marihuana en Mallorca

Dos agentes de la Guardia Civil, con la marihuana intervenida. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de 29, 50 y 73 años, como supuestos destinatarios de tres paquetes que contenían casi 25 kilos de marihuana en Mallorca.

La primera intervención, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, tuvo lugar el pasado 31 de julio. Los agentes del aeropuerto de Palma intervinieron un paquete con 4,5 kilos de marihuana.

Tras coordinar el correspondiente operativo, detuvieron a un hombre de 29 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

La segunda intervención ocurrió el 21 de agosto, cuando localizaron un paquete procedente de Barcelona con destino Montuïri que contenía ocho kilos de cogollos de marihuana. En este caso fue arrestado, por el mismo delito, un hombre español de 50 años.

La tercera y última tuvo lugar el pasado lunes, cuando la Guardia Civil interceptó un paquete con poco más de 12 kilos de marihuana envasados al vacío. El supuesto receptor, un hombre de 73 años y nacionalidad española, también fue detenido por un delito contra la salud pública.