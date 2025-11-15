Detienen a un hombre por acosar durante cuatro años a una vecina de su finca en Palma

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre español en Palma por, supuestamente, acosar de manera reiterada a una vecina de su finca desde 2021.

Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Oeste iniciaron una investigación para esclarecer unos hechos en los que una joven denunciaba el acoso al que era sometida por parte de un vecino de su finca desde hacía unos cuatro años, según ha explicado el cuerpo policial en una nota de prensa.

En un principio, el hombre, tras haber conseguido su número de teléfono, le había mandado un sinfín de mensajes y realizado cientos de llamadas con la intención de mantener contacto con ella, a las que no contestó.

Tras esto, el denunciado comenzó a dejarle regalos en la puerta de su vehículo para posteriormente depositarlos en la entrada de su vivienda. Los regalos consistían en coronas de bisutería, llaveros, grilletes de juguete y otros efectos.

A la vuelta de un viaje que la víctima había realizado se encontró una bolsa con churros en la puerta del domicilio. Este hecho hizo que sospechara que el hombre le estuviera siguiendo e incluso que hubiera escuchado sus conversaciones con algún familiar o amigo en el interior de su vivienda, ya que sólo personas las afines a ella tenían conocimiento de las fechas en las que iba a estar fuera de Palma.

Tras esto, la victima tuvo conocimiento a través de otra vecina de la finca de que el hombre había permanecido con la oreja pegada a la puerta de su domicilio varios días e incluso le había observado acostado frente a la puerta.

Posteriormente, el último episodio que habría sido el detonante para que interpusiera la pertinente denuncia fue una tarde en la que habría encontrado al hombre con un hacha mientras deambulaba por los rellanos de la finca. Esto provocó en la victima a un continuo estado de miedo e incertidumbre ante la posibilidad de que este pudiera hacerle algo.

Tras las pesquisas practicadas por los agentes y una vez identificado el hombre, se procedió a la detención del varón como presunto a autor de un delito de acoso.