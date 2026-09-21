Detienen a un hombre en Palma por agredir a un joven y amenazarle de muerte para intentar de robarle el móvil

Archivo - Sucesos.- Detenida en Palma por dejar solo en casa a su hijo menor que alertó a un familiar porque tenía hambre - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, presuntamente, agredir y amenazar de muerte a un joven cuando trataba de robarle el móvil.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, cerca de la Porta de Sant Antoni, cuando un hombre se aproximó a dos jóvenes que volvían a casa y comenzó a increparles, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el hombre empezó a amenazarles con expresiones como: "Te voy a rajar", "te voy a matar" o "te voy a pinchar".

Acto seguido, el presunto autor le propinó un fuerte puñetazo a uno de ellos en el ojo izquierdo, lo que provocó que perdiera la consciencia durante unos segundos.

El hombre intentó aprovechar que el joven se encontraba aturdido tras la agresión, para seguir con los golpes y apoderarse de su teléfono móvil de alta gama. Sin embargo, el acompañante del joven evitó que le robara el móvil al agredido y que este recibiera más golpes.

Cuando el asaltante empezó a marcharse, varias personas que se encontraban en la zona comenzaron a perseguir al presunto autor. En ese momento, apareció una patrulla de la Policía Nacional que patrullaba por la zona y fue alertada por los ciudadanos. En breves instantes, los agentes interceptaron al varón a escasos metros de donde se había producido la agresión.

Una vez retenido, los policías se entrevistaron con el posible agresor y las víctimas. Preguntado por lo ocurrido, el presunto autor reconoció haber agredido a un varón pero justificó que lo había hecho porque este le había increpado previamente.

Los agentes, ante las heridas de la víctima, tuvieron que solicitar asistencia sanitaria. Tras una primera valoración en el lugar, los servicios sanitarios decidieron trasladar al joven a un centro hospitalario para atenderle de sus lesiones. En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con violencia.