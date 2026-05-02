Detienen a un hombre en Palma por huir de la policía con un patinete que no pudo demostrar que era suyo

Patinete incautado al detenido en Son Gotleu por huir de la policía tras circular indebidamente por la acera. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre por, presuntamente, darse a la fuga con un patinete, del que no pudo acreditar su propiedad, al circular indebidamente por una acera de Son Gotleu.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril sobras las 12.00 horas, cuando una patrulla que circulaba por la calle Aragó observó a un individuo que conducía un vehículo de movilidad personal (VMP) por la acera, sin casco y sin chaleco reflectante, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Al intentar darle el alto para proceder a su identificación, el conductor hizo caso omiso a las señales policiales y emprendió la huida.

Durante la fuga, el hombre circuló en dirección prohibida por diversas vías hasta que, finalmente, los agentes lograron interceptarlo en la confluencia de la plaza Orson Welles con la calle Semolera.

Una vez interceptado, el conductor resultó estar indocumentado y, al ser interrogado sobre la procedencia del vehículo, manifestó que el VMP no era de su propiedad y que lo había encontrado bajo uno de los puentes de la Vía de Cintura.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, constataron que en ese momento no había una denuncia previa por sustracción del vehículo pero el conductor no pudo acreditar su lícita procedencia, por lo que los policías instruyeron diligencias por un presunto delito leve de apropiación indebida.

El individuo fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado y, tras verificar su identidad y lugar de pernocta, el instructor ordenó su puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Por su parte, el VMP fue retirado al depósito municipal a disposición de su legítimo propietario, quien deberá acreditar su titularidad para proceder a su recuperación.