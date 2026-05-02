Detienen a un padre en Palma por pegar a sus hijos menores después de que uno pidiera ayuda en su colegio

Un agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, supuestamente, pegar a sus hijos menores de edad después de que uno de ellos alertara de la situación en su centro escolar, para detener las agresiones.

A mediados del mes de abril, los agentes recibieron información sobre posibles episodios de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un padre hacía sus hijos, que se había trasladado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer por parte de un centro escolar.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que desde el centro escolar les avisaron que un menor había manifestado episodios de malos tratos a sus hermanos de corta edad. En su confesión, el menor explicó que él ya no recibía agresiones pero que en el pasado también había sido víctima de malos tratos en el domicilio familiar.

El menor relató que sus hermanos sufrían malos tratos por parte del padre y eran agredidos repetidamente con cualquier objeto que este encontrara en el domicilio, como zapatos o cinturones.

Tras la denuncia del centro escolar y llevadas a cabo las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, los agentes de la UFAM procedieron el pasado martes a la detención del padre de los menores como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.