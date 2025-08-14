Detienen a un turista por colarse en la habitación de una mujer y acariciarla mientras dormía

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos al Distrito Local han detenido a un turista, de nacionalidad alemana y 23 años, por colarse en la habitación de una mujer y acariciarla mientras dormía.

Según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa este jueves, los hechos tuvieron lugar este pasado lunes en un hotel de Playa de Palma. Una patrulla se desplazó al establecimiento tras recibir un aviso de la Base del 092 en el que se alertaba de que un hombre había entrado en una habitación que no era la suya.

Al llegar, se entrevistaron con la víctima, una turista que relató que, al despertarse, había encontrado a un desconocido sentado en su cama, a su lado, que le estaba acariciando la pierna.

La pareja de la mujer, que también se despertó, consiguió expulsar al hombre de la habitación y observó que este entraba en la habitación contigua. Tras dar aviso a recepción, los agentes localizaron al presunto autor en la habitación vecina.

El detenido declaró que "no sabía cómo había aparecido en la habitación de la pareja" y que no recordaba si había estado acariciando a la mujer. Los policías verificaron que los balcones de ambas habitaciones estaban unidos, separados por una mampara, siendo esta "la vía de acceso más probable".

El individuo fue arrestado acusado de agresión sexual y allanamiento y, una vez concluidas las diligencias, pasó a disposición judicial.