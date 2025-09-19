Diada de la Movilidad en Palma: Cortes de tráfico y desvíos de la EMT para este sábado

Archivo - Bus eléctrico de la EMT - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo especial con motivo de la celebración de la Diada de la Movilidad, que tendrá lugar este sábado.

De este modo, desde las 08.00 horas hasta aproximadamente las 16.00 horas, la Policía Local cerrará al tráfico la calle Unió, entre la plaza Juan Carlos I y el inicio de la Rambla, así como el paseo del Born desde la plaça de la Reina, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comubnicado.

Para adaptarse a estas restricciones, la EMT modificará temporalmente el recorrido de varias líneas de autobús. Las líneas 3 --Pont d'Inca-Juan Carlos I--, 4 --Ses Illetes-Nou Llevant--, 7 --Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida-- y 20 --Portopí-Son Espases-- circularán desviadas en ambos sentidos debido al cierre de la calle Unió.

Asimismo, la línea 25 --s'Arenal-plaza de la Reina/Catedral-- tendrá un desvío parcial solo en sentido s'Arenal. La 35 --Aquàrium-plaza de la Reina/Catedral-- seguirá un recorrido alternativo en ambos sentidos por calles como Antoni Maura, avenida Gabriel Roca y avenida Argentina, paseo Mallorca y avenida Portugal, con la anulación temporal de las paradas 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108 y 1048. A partir de las 16.00 horas aproximadamente se prevé que los autobuses puedan retomar sus rutas habituales.

Cabe recordar que la Diada de la Movilidad se celebra en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y ofrecerá actividades para toda la familia.

A partir de las 10.00 horas de la mañana, se desarrollarán actividades como malabares, cuentacuentos, música, pintacaras y juegos tradicionales, además de las 'barridiades' organizadas por el Instituto Municipal del Deporte (IME).

Por su parte, la Policía Local de Palma organizará un circuito vial, mientras que en la plaza central se impartirá una clase de taichí, seguida de talleres sociales y clases de baile swing.

CaixaForum colaborará con talleres de ciencia y también participarán la Fundación Social ONCE, el Banco de Sangre y Tejidos, la EMT Palma y el TIB, que mostrarán sus autobuses y ofrecerán actividades.

Asimismo, Emaya realizará talleres participativos y Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) presentará la exposición '150 años de tren en Mallorca' en la Estación Intermodal, además de ofrecer actividades infantiles en la plaza Mayor.

El programa continuará el domingo con la celebración de una bicicletada, con un recorrido de 2,7 kilómetros que comenzará a las 10.30 horas en la plaza Juan Carlos I, y atravesará calles como Unión, La Rambla, Baró de Pinopar y Camí de Jesús, finalizando en el Parc de Sa Riera.