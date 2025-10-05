La Diada de Skate del Consell de Mallorca reúne a familias y jóvenes en una jornada de deporte urbano - CONSELL DE MALLORCA

La Diada de Skate del Consell de Mallorca ha reunido a familias y jóvenes en una jornada de deporte urbano.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que este sábado celebró la primera edición de la Diada de Skate 2025 en el Skatepark de Galatzó (Calvià). La jornada, que se prolongó desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, reunió a jóvenes y familias en un evento marcado por el deporte, la creatividad y la pasión por el skate. En total, un centenar de niños y jóvenes participaron en las competiciones. También numerosas familias y personas no participantes disfrutaron de las actividades abiertas y del ambiente festivo.

La directora insular de Juventud y Participación, Carmen Ripoll, asistió a la cita y destacó la importancia de "crear espacios de encuentro donde los jóvenes puedan disfrutar de actividades que les motivan, que fomentan hábitos saludables y que a la vez refuerzan la creatividad y la participación".

Durante la jornada, se disputaron competiciones en tres categorías. En la categoría infantil, el ganador fue Ventura, seguido de Milo Searle en segundo lugar y Sergi Nicolau en tercera posición. En la categoría femenina de mayores de edad, el podio lo encabezaron María del Mar Serrá, seguida de Nicola Sironi y Sol Ortiz. En la categoría masculina de mayores de edad, los vencedores fueron Javi Martínez en primer lugar, Miguel Urdina en segundo y Bautista Masnik en tercera posición.

La jornada también incluyó talleres de iniciación y actividades de customización y mecánica de tablas. La música en directo de una banda acompañó el ambiente festivo, redondeando una cita que convirtió el Skatepark de Galatzó en un espacio compartido por jóvenes, familias y aficionados al deporte urbano.