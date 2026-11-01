Diane Kruger recibe el premio Evolution Icon Award en Palma: "El propósito de mi vida es contar historias"

La actriz Diane Kruger y la directora del Evolution Mallorca Internacional Film Festival, Sandra Lipski, antes de la gala de entrega del Evolution Icon Award en Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diane Kruger ha recibido este domingo el Evolution Icon Award otorgado por el Evolution Mallorca International Film Festival en un acto en el Cine Rívoli de Palma.

"El propósito de mi vida es contar historias", ha destacado la actriz, de los grandes nombres de esta 15º edición del festival, tras recibir el galardón esta tarde.

El acto ha comenzado con unas palabras de la directora del Evolution Mallorca Internacional Film Festival, Sandra Lipski, quien después ha hecho entrega del galardón a Diane Kruger.

Entre aplausos del público en una de las salas del Rívoli, la actriz ha mostrado su agradecimiento por este premio que la reconoce por "contar historias", lo que ha señalado es "el propósito" de su vida.

También ha hecho mención a todas aquellas personas del sector que la han ayudado a construir su carrera profesional, desde sus inicios hasta la actualidad.

Posteriormente, se ha celebrado una charla entre la galardonada y la directora del festival en la que han repasado la carrera de Kruger, comenzando desde sus inicios, repasando sus mayores proyectos y sus perspectivas futuras.

Reconocida por películas como 'Troya', 'La búsqueda' o 'Malditos bastardos', Kruger ha desarrollado una destacada trayectoria entre el cine europeo y Hollywood.

Según ha explicado, a pesar de que no haber crecido en una familia de artistas, de pequeña descubrió que quería dedicarse a este ramo y, cuando vivía en París, comenzó a estudiar en la escuela de teatro.

Entre otras cuestiones, ha subrayado que 'Troya' fue un gran reto, puesto que no había trabajado antes en "una película tan grande" y, además, pasó a ser conocida de la noche a la mañana.

En este sentido, ha reconocido que le costó lidiar con las críticas: "a los críticos no les encantó la película y pensé que ya no haría nunca nada más".

Tras la gala de entrega, en declaraciones a los medios de comunicación, Kruger se ha mostrado "agradecida" por recibir este galardón en Mallorca. "Es muy especial", ha afirmado.

Además, ha destacado que "siempre es encantador ser invitada a los festivales", espacios en los que, a su criterio, se puede establecer un diálogo con la audiencia.

El festival, que se celebra entre el 28 de octubre y el4 de noviembre, celebra 15 años con una de sus programaciones más amplias, que reúne más de 140 películas y documentales seleccionados entre más de 1.500 propuestas de 50 países, además de un extenso programa de actividades profesionales y encuentros con cineastas.