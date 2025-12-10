La diferencia de precio entre una vivienda en Palma y en Inca es de más de 250.000 euros, según pisos.com

Archivo - Bloques de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en Palma supera de media en más de 250.000 euros a una vivienda de las mismas características en Inca.

Así se desprende de un estudio de pisos.com publicado este miércoles que analiza las diferencias de precios de la vivienda entre las capitales de provincia y otros municipios.

En el caso de Palma, una vivienda de 90m2 tiene un precio medio de 477.463 euros, mientras que Inca ofrece viviendas por 223.517 euros, prácticamente a la mitad de precio que la capital balear.

A nivel nacional, los casos más llamativos se concentran en las grandes áreas metropolitanas del país. En la Comunidad de Madrid, una vivienda de 90 m2 en la capital tiene un precio medio de 567.211 euros, una cifra que contrasta con los 225.157 euros de Alcalá de Henares o los 251.901 euros de Getafe.

La situación es similar en Cataluña, donde Barcelona alcanza los 464.002 euros, mientras que en Badalona el precio se reduce hasta los 229.077 euros y en L'Hospitalet de Llobregat se sitúa en 246.545 euros.

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, afirma que las capitales de provincia se han convertido en territorios cada vez más inaccesibles para la mayoría de los compradores, lo que está provocando un desplazamiento masivo hacia municipios del entorno que ofrecen mejores condiciones de acceso.

"Estamos hablando de unas diferencias de precio que para muchas familias marca la frontera entre poder o no poder acceder a la propiedad", añade.

Igualmente, desde el portal inmobiliario apuntan que la estrategia de buscar vivienda en la periferia, aunque efectiva a corto plazo, puede generar un efecto dominó en los precios. Cuando la demanda se desplaza de forma masiva hacia estos municipios, la presión sobre el mercado aumenta y, con ella, los precios, exponen.