Diferentes espacios de Palma acogen este sábado muestras de jóvenes creadores durante la Nit de l'Art. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) - El área de Juventud del Ayuntamiento de Palma ha organizado una nueva edición de la Nit de l'Art Jove, una programación que se desarrollará este sábado coincidiendo con la celebración de la Nit de l'Art en diferentes espacios de la ciudad.

La iniciativa contará con actividades en la plaza del Tubo y en el Espai Jove Llevant, dos espacios que acogerán las propuestas y creaciones de jóvenes artistas de diferentes disciplinas, además de actuaciones musicales, recitales de poesía y actividades participativas, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

En la plaza del Tubo, de 19.00 a 21.00 horas, se podrán conocer los trabajos de 12 jóvenes artistas en una actividad organizada por el servicio Dinamo del Consistorio.

La programación incluirá, además de la exposición de las obras, diferentes propuestas participativas dirigidas a los jóvenes que se acerquen al espacio, con el objetivo de favorecer su participación en la celebración de la Nit de l'Art.

Por su parte, el Espai Jove Llevant, situado en la calle de Pere Alcàntara Penya, 10, acogerá a partir de las 17.00 horas la inauguración de una segunda propuesta de la Nit de l'Art Jove.

La muestra reúne las creaciones y proyectos de nueve jóvenes artistas y se podrá visitar hasta el próximo 26 de septiembre. La programación del Espai Jove Llevant se completará durante la tarde con diferentes actuaciones musicales y recitales de poesía, que acompañarán la presentación de los trabajos de los artistas participantes.