Digitalizan el mapa global de los yacimientos de Baleares del Imperio Romano

Son un total de 121 yacimientos en todo las Islas, 30 de los cuales se han incorporado con la actualización del trabajo de 1997

El Institut d'Estudis Catalanes, en colaboración con varias administraciones y entidades, está llevando a cabo el proyecto de investigación internacional Tabula Imperii Romani-Forma Orbis Romani (TIR-FOR) que consiste en la digitalización del mapa global de los yacimientos de Baleares del Imperio Romano.

Según ha informado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes en un comunicado, que también colabora, el objetivo del TIR es proporcionar un resumen cartográfico, con archivos y notas, de todas las investigaciones sobre la historia antigua realizadas en países que formaban parte del Imperio Romano.

La consellera de Cultura, Participación y Deportes en funciones, Fanny Tur, y el presidente del IEC, Joandomènec Ros, han presentado este viernes el trabajo tras haber firmado un convenio en noviembre.

El trabajo que se ha hecho en Baleares ha sido realizado por los arqueólogos Martí Carbonell (Menorca), Bartomeu Vallori (Mallorca) y Ricard Marlasca (Eivissa y Formentera) y coordinado por la Doctora Margarita Orfila, quien también ha asistido a la presentación, acompañada del responsable internacional del proyecto, Josep Guitart.

El trabajo ha consistido en traspasar los datos de la TIR del año 1997 al aplicativo informático https://tir-for.iec.cat, así como actualizar los datos a partir de las excavaciones arqueológicas o investigaciones históricas hechas entre 1997 y la actualidad.

Más concretamente, son un total de 121 yacimientos en todo las Islas, se han incorporado un total de 30 nuevas fichas correspondientes a yacimientos destacables de época romana que no aparecían a la TIR de 1997, no eran desconocidos hasta el momento o bien no habían sido excavados.