Dimite la directora de Enfermería en el Área de Salud pitiusa al no lograr los objetivos marcados

EIVISSA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de Enfermería del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Neus Torres, ha presentado su renuncia al cargo y el director gerente, Eduardo Escudero, ha aceptado su decisión.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, los motivos esgrimidos han sido "no haber podido alcanzar los objetivos marcados al tomar posesión del cargo", según ha afirmado Torres.

Torres fue nombrada directora de Enfermería el 14 de julio de 2025, aunque ocupó provisionalmente el cargo desde mayo tras la dimisión de Ana María Ribas en abril del año pasado.

Anteriormente, Torres desempeñó el puesto de subdirectora de Enfermería desde noviembre de 2023, y previamente, entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, asumió la supervisión de Enfermería de Consultas Externas.

Desde la gerencia, Eduardo Escudero ha agradecido el trabajo realizado durante estos meses por parte de Torres, destacando que ha logrado aumentar los refuerzos de verano en urgencias y ha impulsado las convocatorias de enfermeras gestoras de casos o el refuerzo de hospitalización durante la campaña de la gripe.

La dirección de Enfermería será ocupada de manera transitoria, hasta la convocatoria oficial del puesto directivo, por Verónica Chaparro Sanz, hasta este momento Supervisora de Enfermería de la Unidad de Hospitalización de Traumatología.