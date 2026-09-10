Dimite la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés

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PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés, ha presentado este jueves su renuncia al cargo, según han informado fuentes del IBSalut a Europa Press.

Esta dimisión, adelantada por 'Diario de Mallorca' y confirmada por Europa Press, tiene lugar después de las protagonizadas por otros cargos del mismo centro hospitalario, como la del director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, a finales del pasado mes de agosto, o de la exresponsable de Comunicación, Sabrina Vidal, quien denunció un supuesto caso de acoso laboral.

No obstante, según la carta remitida por Vallés a sus supervisores, su renuncia es únicamente por motivos personales, al cambiar su residencia a otra Comunidad Autónoma.

En su misiva, la hasta ahora directora de Enfermería insiste en que se trata de una decisión "estrictamente personal" y apunta que no desearía que "se utilizara para hacer otro tipo de interpretaciones".

Vallés relata que se va tras más de dos años y medio como directora enfermera de la gerencia del Hospital Universitario y que ha decidido emprender una nueva etapa profesional en otra ciudad. Además, traslada su agradecimiento y reconocimiento a sus compañeros y hace "una mención especial a todo el equipo directivo de la gerencia de Son Espases, que con su empeño y dedicación han ayudado a impulsar los proyectos propuestos".