Salud no baraja el cese de la gerente de Son Espases tras una nueva dimisión y una acusación de acoso laboral

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, presentan a la nueva directora gerente de Son Espases, Cristina Granados - CAIB - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general del IBSalut, Javier Ureña, ha afirmado que no baraja la posibilidad de cesar a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, tras una nueva dimisión en el equipo de dirección y una acusación de acoso laboral por parte de una extrabajadora.

Ureña, al ser preguntado este miércoles por un eventual cese de Granados ante las reiteradas polémicas en el centro hospitalario, ha asegurado que "en ningún momento" se han planteado esa posibilidad.

"Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales. Algo que es muy común y recurrente es que cuando viajamos a otras comunidades autónomas, antiguos compañeros o subordinados suyos te vienen a hablar de Cristina con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos y con la sensación de que han aprendido mucho a su lado", ha dicho en defensa de la gerente de Son Espases.

El máximo responsable del IBSalut, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de un nuevo convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha reconocido que en el hospital de referencia "ha habido algunas salidas".

No obstante, las ha circunscrito al hecho de que se trata del hospital con "el equipo directivo más grande" y de que algunas de las que han sido publicadas "formalmente no son directivos".

"Ha habido salidas, algunas propuestas por la dirección y otras atribuible completamente a circunstancias personales que evidentemente respetamos (...). Lo que nos consta es que al gestionar un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales, con tanto presupuesto y tantos servicios, puede haber situaciones de tensión", ha incidido Ureña.

Su defensa de Granados llega días después de que el director de Gestión y Servicios Generales de Son Espases, José Antonio Visedo, trasladara su voluntad de dimitir después de un año y medio en el puesto.

Este martes, la periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de comunicación de Son Espases publicó un texto en sus redes sociales en el que se declaró "superviviente de la gerencia" después de haber sido víctima de situaciones de acoso laboral.

Aunque en ningún momento menciona expresamente a Granados, sí que refiere comentarios como "tú cállate que no tienes ni idea" durante las reuniones semanales o "tú no, tú vete" durante la foto de familia de la dirección del hospital por Navidad.

La profesional de la información, quien ha recibido atención psicológica y ha estado dos meses de baja por ataques de ansiedad, primero pidió su traslado a otro puesto de trabajo y finalmente abandonó el IBSalut.

Preguntada por este caso, la consellera de Salud, Manuela García, ha deseado que "se recupere pronto de su situación personal" pero ha rechazado la posibilidad de pronunciarse sobre "ningún aspecto personal de ninguna persona".

La consellera, por ello, ha dejado en manos de Ureña cualquier tipo de valoración sobre "la situación laboral, profesional y conocimiento" del caso. "Es quien creo que debe contestar a esta pregunta", ha argumentado García.

El director general del IBSalut ha asegurado que no tuvieron conocimiento del caso ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través del canal interno a través del cual, ha remarcado, en lo que va de año han llegado 2.800 denuncias, avisos o reclamaciones.

Sí que se habían detectado "desavenencias técnicas a nivel profesional", ha reconocido, por lo que se le ofreció la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. "Esta persona cambió de hospital y estaba ahí ejerciendo cuando dejó el IBSalut. Agradecerle los servicios prestados y desearle una recuperación lo más pronta posible", ha incidido Ureña, quien ha situado "el bienestar de los profesionales" como una de sus "máximas preocupaciones".