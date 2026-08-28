Dimite el director de Gestión del Hospital Son Espases, José Antonio Visedo

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Son Espases, José Antonio Visedo, ha trasladado su voluntad de dimitir, según han confirmado a Europa Press fuentes hospitalarias.

Las mismas fuentes han explicado que Visedo dejará previsiblemente el cargo el próximo lunes, 31 de agosto, después de año y medio en el puesto, por motivos personales.

Visedo ha ocupado durante más de 30 años puestos directivos en algunos hospitales de los diferentes servicios de salud. Ha sido gerente del Hospital El Bierzo de Ponferrada y del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

A partir del lunes, la persona que asumirá las funciones del director hasta que se convoque la plaza será la subdirectora de Gestión, Emma Terés.