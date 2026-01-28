La dirección y los trabajadores de SFM se reúnen para intentar acercar posturas tras la convocatoria de paros parciales

Fachada de la sede institucional de Serveis Ferroviaris de Mallorca. - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección y el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) se reunirán este miércoles para intentar acercar posturas tras la convocatoria de paros parciales para reclamar mejoras en materia de seguridad.

El encuentro, según han informado ambas partes, tendrá lugar a las 10.30 horas en la recientemente estrenada sede institucional de SFM, ubicada en el antiguo Hostal Términus. El gerente de la empresa, Ramón Orta, liderará la representación institucional.

La reunión tendrá lugar dos días después de que, en asamblea, la mayoría de los trabajadores de los servicios ferroviarios apoyaran la convocatoria de paros parciales a raíz de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Este mismo miércoles estaba previsto que los trabajadores anunciaran el formato de las movilizaciones y dieran cuenta de las deficiencias en materia de seguridad que han identificado.

No obstante, ante la llamada de la dirección de SFM, fuentes del comité han indicado que los anuncios quedan en el aire a la espera de lo que pueda surgir de la reunión. Lo deseable, han señalado, era que antes de que se iniciaran los paros el Govern les tendiera la mano para negociar.

"Nuestro objetivo es poner fin a unas situaciones que no deberían volver a repetirse y que afectan tanto a la plantilla como a la calidad y seguridad del servicio público que prestamos", ha subrayado el comité.

UNA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

El comité de empresa ha señalado que la decisión de convocar paros, en cualquier caso, es fruto de una situación "insostenible" derivada de la "falta de inversiones, de personal y de medidas reales en materia de seguridad".

Estas circunstancias "ponen en riesgo" tanto a los trabajadores de los servicios ferroviarios como a las personas usuarias del servicio. Ante la "inacción" de la empresa, la plantilla "se ha visto obligada" a movilizarse para defender un transporte público "seguro y digno".

"Después de tanto tiempo sin hacernos caso, lo único que nos queda es el conflicto colectivo. Si la empresa no quiere que esto afecte a los usuarios, nos debemos sentar y hablar de mejoras en seguridad", dijo el presidente del comité, Ricardo Más.

También consideró que ahora que en el conjunto de España los servicios ferroviarios estatales y autonómicos "se están sentando a revisar sus estándares de seguridad" a raíz de los accidentes de Adamuz y Gelida, es buen momento para hacer lo propio en Mallorca.

"Nosotros sabemos de primera mano que aquí hay muchas cosas que mejorar, que durante mucho tiempo se han denunciado y no se les ha hecho ningún caso, casi que se ha frivolizado, y creemos que es el momento", apuntó.

Tanto antes como después del anuncio de movilizaciones, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se mostró abierto a negociar con el comité de empresa. No obstante, dijo desconocer cuáles son sus reivindicaciones y defendió que la red ferroviaria es "segura".

"Creemos que partimos con los deberes bien hechos y seguimos trabajando con los deberes en seguridad. Se ha invertido más que nunca en seguridad y en el mantenimiento de trenes y vías", subrayó.