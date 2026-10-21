Los directores generales del Govern implicados en el Plan Director de Industria analizan las propuestas de actuación

Directores generales del Govern implicados en el Plan Director de Industria, reunidos en una mesa institucional.
Directores generales del Govern implicados en el Plan Director de Industria, reunidos en una mesa institucional. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 14:15
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PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los directores generales del Govern implicados en el Plan Director de Industria se han reunido este miércoles en una mesa institucional para estudiar las primeras líneas de actuación y abordar las propuestas que requieren la coordinación de diferentes áreas del Ejecutivo balear.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha señalado en un comunicado que la reunión ha cerrado la ronda de 11 mesas sectoriales celebradas del 2 al 9 de octubre, distribuidas en cinco jornadas.

Las sesiones han permitido contrastar el diagnóstico de la industria balear y recoger las necesidades y las propuestas de empresas y asociaciones de los distintos sectores, a partir de entrevistas y cuestionarios.

Entre las cuestiones tratadas figuran la disponibilidad de suelo y espacios industriales, la falta de profesionales especializados, la formación, la innovación, la eficiencia energética y el aprovechamiento de los recursos.

A partir de este trabajo, se propondrán los ejes de actuación del Plan Director y se iniciará la tercera fase de elaboración, que incluirá mesas transversales para concretar medidas. El proceso mantiene la participación de empresas, asociaciones sectoriales y agentes sociales para consensuar el contenido del documento.

La previsión es disponer de un primer borrador en noviembre para contrastarlo con el sector, presentar el documento en diciembre y aprobarlo a principios de 2027.

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