Disparidad de impresiones entre el pequeño comercio y las grandes superficies de Baleares por el Black Friday

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños comerciantes y las grandes superficies han mostrado unas perspectivas muy diferentes ante las primeras horas del Black Friday en Baleares, puesto que mientras los primeros lo califican de "desastre", los segundos tienen unas previsiones "positivas".

De esta manera se han expresado, en declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Federación de Empresarios del Comercio de Baleares (Afedeco), Pedro Miró, y el representante de Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) David Gracia.

Miró ha calificado la campaña de "negativa" porque durante 15 días los comercios ven cómo les bajan las ventas porque la gente espera a estas fechas para comprar con descuentos de entre el 30 y el 50%.

Así, ha recalcado que este año calcula que puede haber una bajada de las ventas de alrededor del 20% en comparación con otros años y ha señalado que los beneficios de los comerciantes disminuyen por la obligación a adherirse a estos descuentos.

Otro elemento a tener en cuenta es que, a su juicio, los problemas económicos de la gente al afrontar unos gastos de vivienda o la cesta de la compra cada vez mayores, hace que la gente destine más dinero "a lo necesario" y menos para los "caprichos".

Por su parte, Gracia ha señalado que el Black Friday es el inicio de la campaña de Navidad y los consumidores aprovechan para obtener unos "buenos descuentos y ofertas", por lo que se esparcen las compras que antes se concentraban en diciembre, fundamentalmente en moda, complementos o electrónica.

Consultado por la afirmación de Miró sobre el descenso del gasto en consumo por la carestía de la vida, ha alegado que la situación de Baleares "no es distinta" a lo que ocurre en otros territorios con alta concentración de población pero por eso el Black Friday supone un "estímulo" para las ventas.

En cuanto a las previsiones, ha aclarado que para estos días no han hecho estimaciones pero a lo largo del año calculan que la actividad comercial aumente un 3% en España, por encima del 1,8% del año pasado.

MULTA POR EL RETOQUE DE PRECIOS EN 2023

Uno de los temas que ha sacado a colación Miró es la multa que ha impuesto el Ministerio de Consumo a Carrefour, Media Markt y PC Componentes, entre otras empresas, por alterar los precios con motivo del Black Friday en 2023.

Por eso ha reivindicado que el pequeño comercio "no retoca los precios", sino que ellos son "más serios" y si ofrecen una rebaja del 10% es que es "verdadera". "Si el consumidor supiese las artimañas que usan las grandes superficies, no entrarían por la puerta", ha planteado.

No obstante, ha incidido en que una multa de 350.000 euros con todos los comercios que tienen estas tiendas en España "les sabe a gloria".

Preguntado por este fenómeno, Gracia ha indicado que "desconoce los detalles" de esta multa de Consumo. Sin embargo, ha puesto el foco en las plataformas asiáticas que ha asegurado que introducen productos que "incumplen" las medidas de seguridad, protección de datos y de menores.

Al mismo tiempo, ha subrayado que estas empresas envían "millones de paquetes cada día" a Europa con una "exención fiscal" dado que los de menos de 50 euros "no pagan aduanas".

Ante esta situación, Miró ha propuesto modificar la Ley estatal de Comercio para que no se permitan rebajas fuera de temporada o promociones en determinados días.

"Antes cuando las rebajas estaban fijadas en enero y julio entraban todos los comercios a la vez, ahora en cualquier fecha te montan cualquier historia. Esto debería pulirse porque aunque quizás dependa de la UE para el pequeño comercio es muy malo", ha defendido.