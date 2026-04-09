La disponibilidad de los puntos de recarga eléctrica de Menorca supera el 90% durante el primer trimestre de 2026

Un punto de recarga de la red Melib en Menorca. - CAIB

MENORCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La disponibilidad media de la red de los 79 puntos de recarga eléctrica de pago de la red Melib en Menorca se ha situado en el 92 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

Durante este periodo se han registrado 6.766 recargas y un consumo energético de 112.619 kilovatios hora (kWh), datos que apuntan a un incremento progresivo del uso de esta infraestructura.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, en un comunicado, ha valorado esta cifra de forma positiva al considerar que refleja "el buen mantenimiento y la correcta operatividad de los equipos" que llevan a cabo desde el Instituto Balear de la Energía (IBE).

Este incremento del uso de la red de puntos de recarga, ha considerado el departamento que dirige el conseller Alejandro Saénz de San Pedro, no solo refleja la consolidación del servicio en Menorca, sino que también "contribuye de manera directa al impulso de la movilidad sostenible en la isla".

La disponibilidad de una infraestructura fiable y bien mantenida, ha argumentado, facilita la implantación del vehículo eléctrico y favorece la reducción de emisiones contaminantes.

"Los datos evidencian que Menorca cuenta con una red de recarga fiable y eficiente, que da respuesta a las necesidades de los usuarios", ha subrayado el conseller.

Sáenz de San Pedro también ha señalado que el incremento "año tras año" del uso de los puntos de recarga es "consecuencia directa de la calidad del servicio y del mantenimiento continuo de la red".