Los distribuidores de Baleares alertan de una subida de hasta un 7% en los productos lácteos por la guerra en Irán

Archivo - Imagen del proceso de elaboración de los quesos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Alimentos, Bebidas y Productos de Limpieza, Tomeu Servera, ha alertado que el precio de los productos lácteos podría aumentar en un 5 y un 7 por ciento a causa del conflicto en Irán.

Así lo ha apuntado Servera en declaraciones a los medios antes de reunirse con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para analizar el impacto económico en Baleares del conflicto en Oriente Medio.

A su entender, la crisis económica que pueda derivar de este conflicto será mayor que la de 2022, provocada por la invasión en Ucrania.

Por ello, Servera ha reclamado al Govern que ponga medidas sobre la mesa ante la "incertidumbre total" que vive el sector.