El sector agrario advierte al Govern de que la subida del carburante empezará a afectar a los precios en menos de un mes

El Govern se reune con el sector agrario para analizar la subida de los precios a causa del conflicto en Oriente Medio. - GOIB

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector agrario de Baleares ha trasladado este miércoles al Govern su preocupación por la subida del precio de los carburantes a causa del conflicto en Oriente Medio, ya que, según un cálculo interno, los precios de sus productos aumentarán dentro de 20 días a un mes, si no se reciben ayudas.

Así lo ha explicado la representante de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Jerónima Bonafé, en declaraciones a los periodistas, tras una reunión entre el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y otros representantes del sector.

Además, han asegurado que el precio de los carburantes ha aumentado en menos de un mes en un 60 por ciento y que los precios de los productos aumentarán si no se reciben ayudas.

Según Bonafé, el Govern se ha comprometido a aportar ayudas al sector para paliar los precios, pero van a esperar a coordinarlas con las iniciativas que el Gobierno central anuncie este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros.