'Diumenge de l'Àngel' en Palma: el parque de Sa Riera acoge la fiesta este domingo tras aplazarse por mal tiempo

Archivo - Imagen del Diumenge de l'Àngel en el Castillo de Bellver - CORT - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El parque de Sa Riera de Palma acoge este domingo el 'Diumenge de l'Àngel', en encuentro de actividades culturales, musicales y tradicionales que fue aplazado por mal tiempo el pasado 12 de abril.

La festividad, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma con la colaboración del Ayuntamiento, se desarrollará aproximadamente entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Cabe recordar que es una tradición con más de 600 años de historia, recuperada en 1981, y que conmemora la festividad del Ángel Custodio, antiguo patrón de Palma.

A lo largo de toda la jornada se habilitarán distintos puntos de animación y actividades participativas distribuidos por el recinto.

En el escenario principal, situado en la explanada del parque, las actuaciones comenzarán con una exhibición de sevillanas a cargo del taller de la Asociación de Vecinos Nova Son Cotoner.

La programación continuará con el concierto del Cor Son Dameto y una actuación de guitarra a cargo de los talleres de las asociaciones vecinales de Ses Veles y Son Rapinya.

Asimismo, está prevista una actuación de K-Pop del taller de la Asociación de Vecinos Son Rapinya.

Por la tarde, en este mismo espacio, se podrá participar en una sesión de baile en línea abierta al público, seguida de una 'ballada' popular de ball de bot y de una actuación de los Castellers de Mallorca.

En la zona de la explanada y las gradas, el público infantil podrá disfrutar de animación a cargo del grupo Phomicirco, así como de un parque infantil de tráfico de la Policía Local de Palma.

Desde este punto también tendrá lugar la tradicional bajada del Àngel y diversos pasacalles con animación por todo el recinto.

En la zona lateral de la explanada se llevará a cabo la plantada de los Gegants de Son Rapinya, así como de los cabezudos de distintas asociaciones vecinales --Es Molí des Rafal-Vivero, Rafal Vell-- y de los Gegants i Capgrossos de la Sala, acompañados por el Drac de na Coca. En este espacio habrá, además, servicio de comida y bebida.

En la parte lateral superior del parque, las entidades participantes presentarán distintas exposiciones para dar a conocer su labor y actividad.

La explanada arbolada acogerá actividades de ajedrez organizadas por la Asociación de Ajedrecistas de Baleares, con un torneo de partidas rápidas y sesiones simultáneas abiertas a las personas inscritas de forma gratuita.

Por último, en el escenario pequeño situado al otro lado del puente, el grupo Milites Maioricarum ofrecerá una recreación histórica. También se realizarán monólogos con pases a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Con el objetivo de facilitar el acceso al parque, la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) habilitará un servicio especial de la línea CC de autobús, con una frecuencia aproximada de 35 minutos.

La primera salida desde la avenida Gabriel Alomar será a las 09.10 horas, mientras que la última salida desde esta misma parada se realizará a las 17.20 horas.