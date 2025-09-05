Una docena de policías locales de Baleares participa en un curso de capacitación para oficiales de la EBAP

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 policías locales de Mallorca, Menorca e Ibiza participan en el curso de capacitación para oficiales de policía local de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), una formación de 240 horas, que finaliza el 10 de septiembre, y combina sesiones en línea con prácticas presenciales en Palma.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación con la Acción de Govern y Cooperación Local, la EBAP imparte este año el curso de capacitación para el acceso a la categoría de oficial de policía local, una formación dirigida a policías locales de la comunidad que han superado la fase de oposición de un proceso selectivo y que han sido nombrados funcionarios en prácticas por sus ayuntamientos.

En esta edición participan 12 personas procedentes de diferentes municipios del archipiélago -siete de Ibiza, dos de Menorca y tres de Mallorca.

El curso tiene una duración total de 240 horas, de las que 200 se desarrollan en la modalidad en línea y 40 en modalidad presencial. La formación se inició el 16 de junio y finaliza el próximo 10 de septiembre. Las sesiones presenciales, que tienen lugar en Palma del 1 al 5 de septiembre, incluyen simulaciones prácticas relacionadas con la técnica policial y la gestión de equipos.

El objetivo principal de la formación es que los participantes adquieran las competencias necesarias para ejercer funciones de mando operativo y gestión dentro de los cuerpos de policía local. El cargo de oficial, como integrante de la escala básica, conlleva no solo la continuidad de las tareas propias del agente, sino también una responsabilidad añadida en la organización y supervisión del servicio y en la toma de decisiones en el marco de las instrucciones establecidas por los mandos superiores.

El programa del curso se articula alrededor de tres grandes unidades de competencia: el ejercicio del mando y la gestión de recursos; la adecuación de la propia actuación profesional y del equipo al ordenamiento jurídico vigente, y la dirección técnica para distribuir tareas y fomentar un servicio policial de calidad.

Además, a lo largo de la formación también se trabajan competencias específicas como la actuación conforme a los códigos deontológicos, la supervisión del cumplimiento de las instrucciones, la toma de decisiones operativas y la correcta gestión de los recursos humanos y materiales.

La directora gerente de la EBAP, Violeta Rodríguez, ha declarado que están satisfechos con el desarrollo del curso. Según ha detallado, el año pasado, un total de 27 alumnos aprobaron, y este año están previsto que sean otros 12 los que superen con éxito el programa.

Con su participación en esta formación, los 12 policías podrán consolidarse como oficiales de policía local con nuevas competencias en mando operativo y gestión, lo que contribuirá a reforzar la calidad y la eficacia del servicio policial en la comunidad.