Un docente de Baleares destina el 103,81% de su salario neto para cubrir el coste de vida, según un estudio de STEI - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un docente de Baleares que inicia su carrera sin sexenios necesita destinar el 103,81 por ciento de su sueldo neto para afrontar el coste de vida en el archipiélago, 24,49 puntos por encima de la media estatal, que se sitúa en el 79,32 por ciento, según constata un informe del sindicato STEI.

Así lo han explicado este jueves en la presentación del estudio comparativo de las retribuciones del profesorado público y el coste de vida en el archipiélago el autor del informe, Sion Gelabert, y el miembro de STEI, Rafel Carretero, quienes han señalado que un docente de la enseñanza pública de Baleares necesita alcanzar el máximo de cinco sexenios --es decir, acumular 30 años de carrera-- para equiparar su esfuerzo económico al de un profesor recién incorporado en el conjunto del Estado.