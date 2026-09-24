Donaciones para la ciencia: IdISBa estrena plataforma para proyectos biomédicos

IdISBa lanza una plataforma de donaciones destinada a la financiación de la investigación biomédica - CAIB

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha lanzado una plataforma de donaciones para financiar proyectos de investigación biomédica.

Así lo ha explicado este jueves en un comunicado la Conselleria de Salud, que ha señalado que esta iniciativa también busca canalizar la solidaridad de personas, empresas y entidades hacia proyectos que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

La consellera del ramo, Manuela García, ha destacado que esta iniciativa representa "una nueva vía para que la ciudadanía pueda participar activamente en la construcción del conocimiento científico y en la mejora de la salud de las personas".

Por su parte, el gerente del IdISBa, Carlos Enrique Herrero, ha subrayado que la plataforma acerca la investigación a la ciudadanía y ofrece diferentes formas de colaborar para que cualquier persona, empresa o entidad pueda contribuir al desarrollo científico de Baleares. Asimismo, ha remarcado que cada aportación "contribuye a generar conocimiento, impulsar la innovación y avanzar hacia una medicina más precisa y eficaz".

¿CÓMO COLABORAR? ¿A QUÉ PROYECTOS SE PUEDE DONAR?

La plataforma ofrece varias maneras de colaborar, desde la posibilidad de hacer donaciones puntuales o periódicas al IdISBa para apoyar a la actividad de investigación, o bien contribuir a proyectos específicos. Además, se puede contribuir con cualquier cantidad, desde un euro, lo que, según la Conselleria, facilita que cualquier persona pueda implicarse en el impulso de proyectos y grupos de investigación.

Actualmente, hay disponibles iniciativas de investigación oncológica, estudios sobre el ictus infantil, un proyecto pionero de medicina regenerativa orientado a recuperar la visión y el desarrollo de la Unidad de Simulación e impresión 3D del Hospital Universitario Son Espases.

La nueva herramienta también facilita la creación de iniciativas solidarias que permiten transformar cumpleaños, bodas, carreras deportivas, conciertos, exposiciones o cualquier otra actividad comunitaria en una oportunidad para recaudar fondos destinados a la investigación.

Además, incluye vías de colaboración para las empresas amigas de la investigación, así como la posibilidad de realizar legados solidarios para contribuir a los adelantos científicos de las futuras generaciones.