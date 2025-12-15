Dos centros de FP de Baleares, seleccionados en la Convocatoria de Ayudas de CaixaBank Dualiza - CAIXABANK DUALIZA

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos centros de formación profesional (FP) de Baleares han sido seleccionados en la Convocatoria de Ayudas de Caixa Bank Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, por la innovación de sus proyectos.

En nota de prensa, CaixaBank Dualiza ha informado que los centros de FP de Baleares seleccionados han sido por un lado el CIFP Son Llebre (Marratxí), que liderará la inclusión en las artes escénicas con soluciones para personas invidentes, y por otro el CIFP Juniper Serra (Palma), que participará en la innovación educativa y sostenible en el sector de la moda mediante realidad aumentada.

En total, 58 centros educativos han sido seleccionados en todo el país, ocho más que en la edición anterior. Las iniciativas seleccionadas implican a 2.860 estudiantes, de los que 108 cursan FP Dual Intensiva, y a 279 docentes, reforzando el papel de la formación profesional como generadora de conocimiento aplicado y de soluciones para retos reales del entorno productivo.

Estos centros han sido reconocidos por su impulso y, o bien, colaboración en alguno de los 38 proyectos de FP más innovadores de todo el país, que se desarrollarán durante el curso 2025-2026 y que destacan por su capacidad para transformar y enriquecer la formación profesional a través de propuestas pioneras y colaborativas.

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos principales de la Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza, con proyectos que reflejan tanto las necesidades del mercado laboral como los retos globales en sostenibilidad, salud y digitalización.

En conjunto, los proyectos seleccionados abarcan un amplio espectro de familias profesionales, con especial protagonismo este año de Sanidad, Agraria, Electricidad-Electrónica, Informática y Química alineándose con sectores emergentes y con las prioridades de la nueva Ley de FP.

Entre los 38 proyectos seleccionados destaca la presencia de diez iniciativas desarrolladas en red, impulsadas de forma conjunta por varios centros, lo que refuerza la cooperación interterritorial y la transferencia de conocimiento entre comunidades autónomas. El conjunto de proyectos cuenta además con la implicación de 70 entidades colaboradoras --entre empresas, asociaciones, administraciones locales y organizaciones sociales--, consolidando un ecosistema estable de alianzas que conecta la FP con las necesidades reales del tejido productivo.

Para su selección, la comisión evaluadora ha valorado especialmente el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social, así como la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial presencia de los ODS 4, 9 y 12. También se ha tenido en cuenta la sostenibilidad a largo plazo y la calidad del plan de trabajo.

En este contexto, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha destacado como la convocatoria "consolida un ecosistema de innovación en la FP que genera valor real para el alumnado, para los centros y para las empresas, demostrando la capacidad de los docentes y de su compromiso para responder a los retos del mercado laboral desde una perspectiva moderna, inclusiva y conectada".

Por su parte, el presidente de FPEmpresa, Luis García, ha subrayado que esta edición refuerza "el compromiso extraordinario del profesorado, capaz de impulsar proyectos que combinan innovación, utilidad social y colaboración con empresas en un momento de plena implantación del nuevo sistema de FP".

La Convocatoria de Ayudas Dualiza se consolida así como uno de los principales motores de innovación en la Formación Profesional en España. En sus nueve ediciones se han impulsado más de 300 iniciativas educativas entre las que se han repartido casi 3,5 millones de euros para hacerlas posibles en todas las comunidades.

La relación completa de proyectos seleccionados puede consultarse en la página web de CaixaBank Dualiza.