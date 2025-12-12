Dos detenidos en Palma con más de 170 pastillas de MDMA

Más de 170 pastilllas de MDMA. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos personas tras ser pilladas con más de 170 pastillas de MDMA y varias dosis de tusi cuando circulaban a alta velocidad.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 7 de diciembre en la calle Anníbal, ha informado el cuerpo municipal.

Una patrulla observó un vehículo que circulaba a una velocidad excesiva y que, al percatarse de la presencia policial, frenó bruscamente.

Los policías les dieron el alto y, al proceder a su identificación, vieron como el conductor intentaba tapar con una gorra unas pastillas de color rosa que había en el salpicadero.

Además de las cinco pastillas que allí encontraron, también localizaron una bolsa con 166 pastillas de MDMA y una cartera con dos dosis de tusi, así como 140 euros en efectivo y una libreta con anotaciones económicas.

Los dos hombres, uno de 41 años y nacionalidad alemana y otro español de 20 años, fueron arrestados como supuestos autores de un delito contra la salud pública y puestos a disposición de la Policía Nacional

Su vehículo, por otra parte, fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal.